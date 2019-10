Heiß, heißer, Alessandra Ambrosio (38)! Es ist kaum zu glauben, aber das brasilianische Topmodel ist bereits zweifache Mama und mittlerweile 38 Jahre alt. Beides sieht man ihr aber absolut nicht an – ihr Body ist in Bestform. Cellulite? Fehlanzeige! Kein Wunder, dass sie sich auch nach dem Ende ihrer Victoria's Secret-Karriere noch immer gerne im Bikini zeigt. Und dabei sieht sie fast noch zufriedener und glücklicher aus als jemals zuvor.

Jetzt wurde die brünette Schönheit am Strand von Santa Monica gesichtet. In einem hellblauen Bikini und einer ausgefransten Hotpants spielte sie ausgelassen mit einigen Freunden Volleyball, wie die Daily Mail berichtet. Dabei strahlte das schöne Model übers ganze Gesicht. Mit so einem offenen und herzlichen Lachen sieht man die Brasilianerin selten. Aber ihr scheint es in der Sonne einfach blendend zu gehen. Kein Wunder, schließlich betonte Alessandra schon in der Vergangenheit, wie gern sie Bademoden trägt. "Ich bin Brasilianerin und liebe es, meine Haut zu zeigen und meinen Bikini zu tragen", sagte sie in einem YouTube-Video auf dem "Beauty Secrets"-Kanal der "Vogue".

2017 entschloss sich Alessandra, ihre Victoria’s-Secret-Flügel an den Nagel zu hängen – nach fast 20 Jahren als Engel. 17 Shows war die Beauty für die Unterwäsche-Marke gelaufen. Doch auf ihren Körper – und vor allem ihre Haut – achtet sie auch nach ihrer Karriere ganz offensichtlich noch immer.

Backgrid Alessandra Ambrosio in Santa Monica, Oktober 2019

Backgrid Alessandra Ambrosio am Strand von Santa Monica

Getty Images Alessandra Ambrosio während der New Yorker Fashion Week im September 2019

