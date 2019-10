Diese Nachricht wird die Fans von Susie Bradley mit Sicherheit freuen! Erst am Montag bestätigte die "Married at First Sight"-Teilnehmerin die Trennungs-Spekulationen: Sie und ihr Freund Todd Carney (33) haben sich tatsächlich getrennt. Doch nur wenig später scheinen die US-Amerikaner ihrer Liebe doch noch eine Chance geben zu wollen. Das lässt das gleiche Indiz vermuten, das auch schon die Krisengerüchte eingeläutet hatte – nur eben umgekehrt...

Susie und Todd folgen sich wieder auf Instagram! Und noch ein niedliches Detail lässt auf ein Liebes-Comeback schließen: In der Profilbeschreibung der Kosmetikerin steht nun wieder "Todd", zusammen mit einem Unendlichkeitszeichen – und auch auf Todds Account ist Susies Name zu lesen, der zusätzlich mit einem Herz-Emoji versehen wurde. Eine genauere Stellungnahme der beiden steht aktuell jedoch noch aus.

Am Montag erst gab Susie bekannt, nach der Trennung positiv in die Zukunft blicken zu wollen. "Ich stürze mich in die Arbeit und, um ehrlich zu sein, macht mir das jede Menge Spaß", freute sie sich. Doch was meint ihr, haben die Blondine und Todd wieder zueinandergefunden? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Instagram / tcarney86 Rugby-Star Todd Carney

Anzeige

Instagram / susiepearll Susie Bradley, ehemalige "Married at First Sight"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / tcarney86 Todd Carney, April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de