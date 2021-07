Sind Susie Bradley und Todd Carney (35) schon längst Mann und Frau? Die ehemalige Married at First Sight-Kandidatin und der australische Rugby-Star haben im März ihr erstes gemeinsames Kind bekommen: Söhnchen Lion. Für Susie ist Lion bereits der zweite Sprössling. Aber gibt es für Susie und Todd nun erneut Grund zum Feiern? Ein Social-Media-Post bringt die Gerüchteküche jetzt jedenfalls zum Brodeln: Haben Susie und Todd etwa heimlich geheiratet?

Auf Instagram teilte die junge Mutter nun zwei niedliche Pärchenfotos mit ihrem Liebsten. Der Profisportler trägt darauf einen blauen Anzug – offenbar ganz zu Susies Freude. Sie kommentierte die Schnappschüsse nämlich so: "Wenn dein Ehemann in einem Anzug eine 15 von zehn ist." Nanu, "dein Ehemann"? Haben sich die Eltern des kleinen Lion etwa schon längst das Jawort gegeben, ohne dass ihre Follower etwas davon mitbekommen haben? Zumindest waren Susie und Todd bereits seit dem vergangenen Dezember verlobt.

Die Reality-TV-Beauty und das Sport-Ass sind seit Anfang 2019 ein Paar – kurz nach Susies "Married at First Sight"-Teilnahme. Bereits wenige Monate später waren die beiden aber kurzzeitig wieder getrennte Wege gegangen. Inzwischen scheint aber endlich Ruhe in ihre zuvor turbulente Beziehung gekommen zu sein.

Instagram / todd_carney06 Susie Bradley mit ihrem Sohn Lion und ihrer Tochter Baby

Instagram / thebeautyclinicwithsusiepearl Susie Bradley und Todd Carney im Juni 2021

Instagram / todd_carney06 Susie Bradley und Todd Carney

