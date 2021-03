Susie Bradley fühlt sich sexy! Die australische Reality-TV-Bekanntheit erwartet momentan ein Kind. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Todd Carney (34) freut sie sich auf einen kleinen Jungen. Obwohl der ehemalige Rugby-Profi und seine Liebste es wohl kaum noch erwarten können, ihr Söhnchen endlich in den Armen zu halten, scheint Susie die letzten Wochen als Schwangere dennoch zu genießen. Denn nun posierte die werdende Mama komplett nackt auf Social Media und präsentierte ihren runden Babybauch!

Auf Instagram postete die Beauty das freizügige Spiegelselfie und verlor gleichzeitig ein paar Worte über ihre Schwangerschaft: "Heute beginnt die 36. Schwangerschaftswoche. [...] Ich bin so verliebt in meinen Körper und [begeistert,] was er alles für mich getan hat. Ein Leben zu kreieren ist ein Wunder und wir sind so glücklich", schwärmte Susie unter dem Schnappschuss, auf dem sie lediglich ihre Brust verdeckt. Anscheinend fühlt sie sich pudelwohl mit ihren Rundungen.

Daraufhin gab sie aber auch zu, von einigen Beschwerden geplagt zu werden. "Während der Hälfte der Zeit kann ich nicht atmen [...], aber das ist es allemal wert!", verdeutlichte Susie ihre Vorfreude auf ihren Sohn. So lange muss sie nicht mehr warten, bis ihr kleines Wunder das Licht der Welt erblickt.

Instagram / todd_carney06 Todd Carney und Susie Bradley

Instagram / injectablesbysusiepearl Susie Bradley, Realitystar

Instagram / thebeautyclinicwithsusiepearl Todd Carney und Susie Bradley, 2021

