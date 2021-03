Todd Carney (34) und Susie Bradley haben ihre Liebe mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs gekrönt. Das Paar lernte sich in der Kuppelshow Married at First Sight kennen und lieben. Nach etlichen Trennungen und Versöhnungen kehrte endlich Ruhe bei dem Paar ein und die Blondine verkündete vor wenigen Monaten sogar ihre Schwangerschaft. Und jetzt hat ihr Sohnemann das Licht der Welt erblickt.

Das teilten die Turteltauben jetzt via Instagram mit. Der stolze Papa postete eine Reihe von Fotos – unter anderem eine Nahaufnahme von seinem Spross und verriet auch gleich den Namen des Kleinen. Er heißt Lion Daryl Carney und wurde am 27. März geboren. Schon jetzt hat er das Herz seiner Eltern im Sturm erobert. "Wir lieben dich kleiner Lion. Du wirst ein ganz Großer", schwärmte Todd in dem Beitrag.

Für ihn ist es das erste Kind, für seine Partnerin das zweite. Susie hat schon eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Und die scheint auch ganz vernarrt in ihr Brüderchen zu sein. Das beweist ein Foto der Geschwister, auf dem Susies Erstgeborene Lion im Arm hält.

Anzeige

Instagram / todd_carney06 Lion Daryl, Sohn von Todd Carney und Susie Bradley

Anzeige

Instagram / todd_carney06 Susie Bradley mit ihrem Sohn Lion Daryl

Anzeige

Instagram / todd_carney06 Susie Bradleys Tochter mit ihrem Bruder Lion Daryl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de