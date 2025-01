Nach Neustart: Todd Carney und Susie Bradley haben Ja gesagt

Todd Carney (38) und Susie Bradley haben Ja gesagt. Der ehemalige Rugbyspieler und die "Married At First Sight"-Teilnehmerin feierten ihre Traumhochzeit unter freiem Himmel im Boutique-Hotel The Tamborine in der Nähe der australischen Gold Coast. Auf Instagram teilte das überglückliche Paar Fotos und Videos der Hochzeitszeremonie, in der sie sich vor den Augen ihrer Freunde und Familie die ewige Liebe schworen. Zudem zeigte Susie ihren Followern voller Stolz ihren Ehering, der nun zusammen mit ihrem Verlobungsklunker ihre Hand ziert und schwärmte darunter: "Ich muss einen Moment innehalten, um zu begreifen, dass ich gerade meinen besten Freund in unserem wunderschönen Zuhause an einem perfekten Tag mit unseren engsten Freunden und der Familie geheiratet habe."

Die frisch Vermählten blicken auf eine turbulente Liebesgeschichte zurück. Sie lernten sich 2019 kennen, verlobten sich 2020 erstmals und begrüßten im April 2021 ihren gemeinsamen Sohn Lion. Doch es folgten auch Tiefpunkte: Im Juni 2022 trennten sie sich und lösten die erste Verlobung auf. Erst im Mai 2023 fanden Susie und Todd wieder zueinander – und schon ein Jahr später verlobten sie sich erneut.

Mit der Hochzeit scheint das Familienglück nun endgültig perfekt zu sein. Ende 2023 kauften Todd und Susie ein Haus auf der Gold Coast, das Susie in den sozialen Medien stolz als "unsere eigene Scheibe vom Paradies" beschreibt. Neben ihrem Sohn Lion kümmert sich Todd auch liebevoll um Susies ältere Tochter Baby aus einer früheren Beziehung. Trotz der vielen Höhen und Tiefen ihrer Beziehung sind die beiden heute glücklich vereint und blicken positiv in die Zukunft – eine Liebesgeschichte, die zeigt, dass echtes Glück manchmal Zeit braucht.

Instagram / todd_carney06 Todd Carney und Susie Bradley im Dezember 2020

Instagram / C7_NAG1pbyE Susie Bradley und Todd Carney im Juni 2024

