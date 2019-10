Diese Nachricht schockierte Fans und Kollegen zutiefst! Vor wenigen Monaten starb Köln 50667-Star Ingo Kantorek (✝44) auf tragische Art und Weise bei einem Autounfall. Auch seine Frau Suzana saß damals in dem Unfallwagen und erlag ihren Verletzungen wenig später im Krankenhaus. Am heutigen Abend blickt RTL2 auf das bewegte Leben des Schauspielers zurück. Das ist vor allem für Ingos Freunde am Serien-Set von großer Bedeutung. Im Netz rufen die Darsteller Christoph Oberheide und Danny Liedtke (29) ihre Community mit emotionalen Worten zum Einschalten auf.

"Es ist mir eine Herzensangelegenheit und es würde mich sehr freuen, wenn ihr einschalten würdet und euch diesen Film angucken würdet", sagt Christopher in seiner Instagram-Story und wünscht sich, dass den beiden Verstorbenen so die letzte Ehre erwiesen wird. "Da steckt sehr, sehr viel Liebe und Arbeit drin", erklärt er weiter und freut sich, dass durch die Sondersendung das Lebenswerk seines Kumpels hervorgehoben wird. "Danke an jeden einzelnen, der diesen Film und somit Suzana und Ingos letzte Ehre möglich gemacht hat", schreibt Kevin-Darsteller Danny auf seinem Social-Media-Account und postet dazu den Trailer des rührenden Streifens.

Auch viele andere "Köln 50667-Stars" verweisen in ihren Profilen auf den Ingo-Rückblick. Neben dem emotionalen Hintergrund spielt auch eine Rolle, dass mit den Einnahmen der Show ein Herzensprojekt des 44-Jährigen unterstützt werden soll: Das Geld gehe an eine gemeinnützige Organisation, die Ingo in den vergangenen Jahren immer mit großem Einsatz unterstützt hatte.

Instagram / ingo_kantorek Ingo und Suzana Kantorek

Instagram / christophoberheide "Köln 50667"-Star Christoph Oberheide

Instagram / _danny_liedtke_ Schauspieler Danny Liedtke und Ingo Kantorek

