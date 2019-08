Tragische Nachrichten! Der Köln 50667-Star Ingo Kantorek (✝44) ist bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Das berichtet Tag24. Auch seine Frau Suzana (48) hat den schlimmen Unfall nicht überlebt. Der Reality-TV-Star und seine Frau sollen auf dem Rückweg aus dem Italien-Urlaub gewesen sein, als in der Nacht zum Freitag das schreckliche Unglück geschah.

Suzana soll am Steuer gesessen haben und gegen 01:45 Uhr in der Nähe des Parkplatzes Sommerhofen von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst auf einen parkenden LKW-Anhänger gefahren sein. Ingo erlag laut Polizeibericht noch vor Ort an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Seine Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Freitagmorgen verstarb. Das Paar hinterlässt einen Sohn. Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

Instagram / ingo_kantorek Ingo und Suzana Kantorek

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek im Januar 2019

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek, "Köln 50667"-Darsteller

