Den Fans von Ingo Kantorek (✝44) stehen emotionale Stunden bevor: Der Schauspieler, der Mitte August bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, wird bald zum letzten Mal bei Köln 50667 zu sehen sein. Jahrelang war er als Alex Kowalski eine der beliebtesten Figuren der Vorabend-Soap. Die Zuschauer können diesen Monat auf besondere Weise Abschied nehmen: Im Anschluss an seinen finalen "Köln 50667"-Auftritt blickt eine Dokumentation auf Ingos bewegtes Leben zurück.

Mit der Sondersendung "Ingo Kantorek – Ein Leben voller Leidenschaft" wird das Publikum am 23. Oktober ab 20:15 Uhr "einen tieferen Einblick in das Seelenleben des Fan-Lieblings" bekommen, erklärt RTL II in einer Pressemitteilung. Freunde, Kollegen und Wegbegleiter des TV-Darstellers kommen zu Wort, außerdem wird unveröffentlichtes Backstage- und Fotomaterial aus dem Leben von Ingo und seiner Frau Suzana ausgestrahlt. Das Format thematisiert neben seinem Werdegang vom Mechaniker zum Fernsehstar auch seine letzten Lebenstage und "versucht, Erklärungen zu finden, warum das Paar so früh aus dem Leben gerissen wurde".

Den Fans wurden bereits zuvor verschiedene Möglichkeiten angeboten, sich von Ingo zu verabschieden. Neben einem Kondolenzbuch, das am Set in Köln ausgelegt worden war, gab es auch ein Online-Trauerbuch. Dass zudem eine TV-Produktion geplant war, gab der Sender bereits im August bekannt und erklärte damals, dass die Einnahmen der Doku gemeinnützigen Organisationen und Ingos Sohn Denis zugutekommen sollen.

