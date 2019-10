So beschwingt ging's wohl noch nie zu in der Höhle der Löwen! Gestern hatten die Österreicher Rene Taumberger und David Pirker ihr Glück in der Tüftler-Show versucht und ihr Tanz-Workout-Unternehmen Rock the Billy vorgestellt. Während ihrer Präsentation sollten sich auch die Löwen mal aufs Parkett wagen. Das ließen sich Nils Glagau (43) und Ralf Dümmel (52) nicht zweimal sagen: Vor allem Letzterer tanzte fleißig mit und bemühte sich, Schritt zu halten – und amüsierte die Zuschauer damit prächtig!

Die Twitter-Gemeinde kommentierte während der gestrigen Sendung mal wieder fleißig – das Top-Thema: Ralfs flotte Dancemoves! "Also auch wenn Ralfi vielleicht nicht ganz sauber tanzt, das sieht richtig heiß aus" und "Go Ralf, Go Ralf", jubelten zwei begeisterte Nutzer. Nils' Performance hingegen kam nicht so gut bei den Fans an. "Der Neue sollte sich mal eine Scheibe beim Dümmel abschneiden und sich den Stock rausziehen", kritisierte ein User seine holprige Leistung.

Nicht nur die Zuschauer fühlten sich bestens unterhalten. Auch die restlichen Löwen, die sitzen geblieben waren, genossen die spontane Show ihrer Kollegen sichtlich – wobei der kichernde Frank Thelen (44) vor allem schadenfroh wirkte. Am Ende konnte die kleine Einlage den Rock-the-Billy-Gründern jedoch nicht zu einem Deal verhelfen. Ihr Geschäftskonzept sei noch nicht ausgreift genug, bemängelte Nils ihren Pitch.

Voß, Cindy / ActionPress Unternehmer Ralf Dümmel

Wenzel, Georg / ActionPress Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Investor

ActionPress "Die Höhle der Löwen"-Investor Nils Glagau

