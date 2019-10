Seine Fans sorgen sich um Menowin Fröhlich (32)! Zuletzt schien es dem DSDS-Star richtig gutzugehen. Schließlich haben der Sänger und seine geliebte Partnerin Senay (28) nach ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars nun endlich geheiratet! Die Hochzeit sei der emotionalste und schönste Tag im Leben des 32-Jährigen gewesen, wie er anschließend betonte. Doch nun überraschte Menowin mit einem mysteriösen und recht traurigen Statement.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Musiker nun ein Foto von Senay und ihren Kindern. "Egal wie es gerade aussieht – ich kämpfe weiter", schrieb er darunter und fuhr fort: "Der Gedanke, vielleicht bald lange weg von euch zu sein, ist für mich unerträglich. Und genau deshalb passieren gerade diese Dinge." Weitere Erläuterungen fügte er nicht hinzu. Dafür finden sich nur noch mehr verwirrende Worte auf seinem Kanal: "Am Ende behält man genau das in Erinnerung, was man versucht hat, zu vergessen", erklärte er unter einem älteren Schnappschuss von sich und seiner frischgebackenen Ehefrau.

Seine Follower sind nun mächtig verwirrt: "Wo geht er denn hin?", "Was ist denn los, Menowin?" und "Ist alles in Ordnung bei euch"? fragen sich die Nutzer unter seinem Beitrag – bisher hat Menowin noch keine Antwort auf ihre besorgten Fragen geliefert. Auch auf Promiflash-Anfrage hin hat er sich noch nicht geäußert.

Instagram / menowin_official Senay Fröhlich und zwei ihrer Kinder

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich und seine Frau Senay

TVNOW Menowin Fröhlich und Senay Ak beim Sommerhaus-Wiedersehen

