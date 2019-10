Bei solchen Bildern geht den Royal-Fans das Herz auf! Die britische Königsfamilie hat es in den letzten Jahrzehnten regelmäßig geschafft, wundervolle Märchenhochzeiten zu inszenieren. Seien es Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) im Jahr 2011 oder Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) im vergangenen Jahr – die Enkel der Queen (93) und ihre Partner verzückten beim Verlassen der Kirche mit sehenswerten Hochzeitsküssen. Doch bei den Briten steht ein anderer ehelicher Schmatzer ganz hoch im Kurs.

Der britische TV-Sender History Channel machte anlässlich einer bevorstehenden Dokumentation eine Umfrage zu den beliebtesten Küssen der Geschichte. Dabei bekam die Aufnahme von Prinz Charles (70) mit Prinzessin Diana (✝36) auf dem Balkon des Buckingham Palace aus dem Jahr 1981 jede vierte Stimme. Und das trotz des tragischen Verlaufs der Ehe mit der Scheidung 1996 und dem Unfalltod von Lady Di 1997. Dicht dahinter reihte sich ihr Sohn William ein. Sein Kuss mit Kate holte 24 Prozent aller Votes. Auf dem dritten Platz der königlichen Hochzeitsküsse landeten Rotschopf Harry und die gebürtige US-Amerikanerin Meghan.

Einige Lippenberührungen flossen jedoch nicht in die Bewertung mit ein: So standen Prinzessin Eugenie (29) und Jack Brooksbank (33) oder ihr Vater Prinz Andrew (59) und Sarah Ferguson (60) nicht zur Wahl. Allerdings geben sich im kommenden Jahr auch Prinzessin Beatrice (31) und der Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi das Jawort. Möglich, dass der Familienzweig des zweitältesten Queen-Sohnes dann mehr Bedeutung für die Hochzeitsstatistiker bekommt. Welcher royale Trauungskuss gefällt euch am besten? Stimmt in der Umfrage ab!

Anwar Hussein / WENN.com Prinz Charles und Prinzessin Diana bei ihrer Hochzeit am 29. Juli 1981

LEON NEAL / Staff Herzogin Kate und Prinz William küssen sich auf dem Balkon vom Buckingham Palace

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice mit Edoardo Mapelli Mozzi im September 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Oktober 2018



