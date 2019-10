Germany's next Topmodel-Girl Sally bewegt sich bei The Voice of Germany auf dünnem Eis! Nach dem Battle am vergangenen Sonntag war der Traum vom Casting-Show-Erfolg für die Laufstegschönheit eigentlich schon ausgeträumt: Team-Coach Alice Merton (26) entschied sich nach der Performance im Gesangs-Ring für Konkurrent Frederic. Jury-Kollegen Mark Forster (35) konnte das Talent allerdings überzeugen, er gab ihr im Steal-Deal eine zweite Chance. Sido (38) findet jedoch: Mark sollte Sally austauschen.

"Sie ist besser als Sally", flüsterte der Rapper dem "Chöre"-Interpreten in der heutigen Show zu und hoffte damit, Sängerin Princess eine Runde weiter bringen zu können. Dass Sido kein Freund der Ex-GNTM-Kandidatin ist, ist nichts Neues: Auch bei den Blind Auditions hatte er für die 19-Jährige nicht den roten Buzzer gedrückt. Mark konnte er allerdings nicht überzeugen – und Sally bleibt vorerst auf dem Wackel-Stuhl sitzen.

Nach der vergangenen Show gab sich Sally froh, auf eine weitere Möglichkeit hoffen zu können, im Team des 35-Jährigen ihr Können unter Beweis zu stellen. "Ich freue mich sehr, dass er an mich glaubt", äußerte sie nach dem Steal-Deal und hoffte darauf, in den kommenden Wochen nicht durch einen anderen Teilnehmer von ihrem Platz verdrängt zu werden.

Getty Images Rapper Sido

Anzeige

Instagram / sally.ann "The Voice"-Star Sally

Anzeige

Getty Images Sänger Mark Forster

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de