Elena Miras (27) gönnt sich aktuell eine Auszeit in New York! Erst Anfang September holte die Halb-Spanierin mit ihrem Freund Mike Heiter den Sieg bei Das Sommerhaus der Stars. Nach der turbulenten Zeit in der portugiesischen Herberge möchten sich die beiden nun offenbar mit einem Aufenthalt im sogenannten Big Apple belohnen. Doch der läuft nicht so problemlos ab, wie es sich die zwei TV-Stars wohl erhofft haben: Elena hat ihr Handy verloren!

In einer Insta-Story erklärte die 27-Jährige, dass sie gleich zu Beginn des Trips schon an einen "speziellen" Taxifahrer geraten seien – und anschließend ihr Smartphone weg gewesen sei. "Dann ist mein Handy verschwunden. Mein Handy ist liegen geblieben, geklaut worden, keine Ahnung, wie auch immer." Damit seien nun auch ihre Telefonnummer und weitere Daten weg. Doch Elena kaufte sich offenbar einfach gleich ein neues Smartphone.

Unabhängig vom Handy-Malheur scheinen die beiden die Zeit in New York aber sehr zu genießen – und sind mit guten Freunden unterwegs! Auch Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) erkunden mit den beiden "die Stadt, die niemals schläft". Die beiden Paare freundeten sich im Sommerhaus an – und stärkten sich bei dem einen oder anderen Zoff mit ihren prominenten Mitstreitern gegenseitig den Rücken.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen in New York, 2019

Instagram / elena_miras Elena Mira, 2019

Instagram / elena_miras Elena Miras und Yeliz Koc

