Diese Neuigkeiten dürften so manchen Kuppelshow-Fan begeistert haben: Nachdem Yanik Strunkey in der Love Island-Staffel von 2018 vergeblich nach der großen Liebe gesucht hatte, fand er nun in einer ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin die Richtige: Er ist mit Louisa Mazzurana zusammen, die den Zuschauern noch aus der fünften Ausgabe der Castingshow bekannt sein dürfte. Ihre Social-Media-Kanäle sind inzwischen übersät mit süßen Pärchenschnappschüssen – die beiden sind offenbar richtig glücklich miteinander! Aber wo haben Yanik und Lou sich eigentlich kennengelernt?

Wie die Blondine jetzt gegenüber Promiflash verriet, trafen sie und der Muskelmann erstmals bei einem Blogger-Event aufeinander. "Er hat mich nach meiner Nummer gefragt und kurze Zeit später nach einem Date, wie ein echter Gentleman", erinnert Louisa sich schwärmend zurück. "Dann haben wir uns öfter getroffen und uns einfach megagut verstanden", berichtet die Laufsteg-Beauty weiter. Sie und Yanik seien sofort auf einer Wellenlänge gewesen.

Dabei sei keiner der beiden gerade auf der Suche gewesen! "Wir hatten aber beide gar nichts erwartet. [...] Wir waren ja beide Single und mit unserem Leben happy, so wie es war", offenbarte Louisa weiter. Doch dann sei der Funke bei ihnen einfach übergesprungen: "Immer, wenn man nicht damit rechnet, passieren die schönsten Sachen und genau so war es bei uns."

Instagram / louiblog Yanik Strunkey und Louisa Mazzurana, 2019

Instagram / louiblog Yanik Strunkey und Louisa Mazzurana, Juni 2019

Instagram / yanikstrunkey Yanik Strunkey und Louisa Mazzurana, 2019

