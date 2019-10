Yanik Strunkey spricht endlich über sein Liebesglück mit der ehemaligen Germany's next Topmodel-Beauty Louisa Mazzurana! Vor einiger Zeit gaben die beiden TV-Bekanntheiten im Netz bekannt, dass sie ein Paar sind. Mit regelmäßigen niedlichen Turtelschnappschüssen verzaubern sie im Moment ihre Follower. Mit Promiflash plauderte der einstige Love Island-Kandidat nun über seine Beziehung – und verriet, was er an Louisa so schätzt!

Offiziell sind Yanik und Louisa Ende Mai zusammengekommen – gut ein halbes Jahr, nachdem der Immobilienmakler seine große Liebe noch auf "Love Island" suchte. Damals war der charmante Lockenschopf als Single aus der Show gegangen. Als er das Model persönlich kennenlernte, sei es sofort um ihn geschehen gewesen: "Sie hat mich mit ihrer herzlichen Art, Natürlichkeit, Bodenständigkeit und ihrem schönen Lachen begeistert. Außerdem ist sie sehr lebensfroh und wir verfolgen gemeinsame Ziele. Das passt also sehr gut", berichtete Yanik im Promiflash-Interview.

Dass die beiden richtig ernste Absichten verfolgen, zeigt auch ihre Wohnsituation nach knapp fünf Monaten Beziehung: "Inoffiziell wohnen wir eigentlich schon zusammen. In naher Zukunft ist geplant, auch offiziell zusammen zu wohnen", erzählte Yanik verliebt. Und bei diesem großen Schritt werden sie ihre Follower sicher mitnehmen.

Love Island, RTL II "Love Island"-Single Yanik Strunkey

Instagram / yanikstrunkey Yanik Strunkey und Louisa Mazzurana

Instagram / louiblog Yanik Strunkey und Louisa Mazzurana

