Netflix-Fans können sich auf lang ersehnte Fortsetzungen freuen! Nachdem der neue Trailer für die dritte The Crown-Staffel erschienen ist, platzen die Fans wohl beinahe vor Vorfreude. Schließlich verspricht der Teaser etliche spannende sowie emotionale Szenen – die offenbar auch Prinz Charles (70)' Liebesleben thematisieren. Nun müssen die Zuschauer sich nicht mehr lange gedulden: Neben vielen weiteren Highlights erscheint im November endlich auch die nächste Season der Royal-Serie auf Netflix!

Wie Netflix jetzt bekannt gab, gehen die neuen "The Crown" Folgen am 17. November online. Außerdem fährt der Streamingdienstanbieter mit der achten Staffel der erfolgreichen Grusel-Serie American Horror Story auf: "Apocalypse" erscheint am 15. November. Wer lieber etwas zum Lachen haben will, sollte sich an Modern Family halten – denn auch von Alex (Ariel Winter, 21), Hailey (Sarah Hyland, 28) und Co. gibt es ab dem 1. November endlich etwas Neues! Die Fans der skurrilen Comedy-Sendung "The End Of The F***ing World" haben ebenfalls Grund zum Jubeln: Nach über einem Jahr können sie am 5. November erfahren, wie es für den selbst ernannten Psychopathen James und seine Freundin Alyssa weitergeht. Zudem geht das Ausnahmeformat "Atypical" mit dem autistischen Zuschauerliebling Sam Gardner am 1. November in die dritte Runde.

Auch an der Filmfront kann Netflix kommenden Monat mächtig punkten. Am 28. November wird das Prestige-Projekt von Kultregisseur Martin Scorsese (76) veröffentlicht, das ausschließlich auf der Streamingplattform zu sehen sein wird: das dreistündige Mafia-Epos "The Irishman"! Für den Streifen standen etliche Hollywood-Legenden wie Robert De Niro (76) und Al Pacino (79) vor der Kamera. Pünktlich zur Sofa-Saison kommen zudem der Blockbuster "Jumanji: Willkommen im Dschungel", das Drama "The Disaster Artist" und die Romanze "Why Him?" heraus.

Netflix Olivia Colman als Queen Elizabeth II in "The Crown"

Getty Images Der Cast von "American Horror Story"-Apocalypse

Getty Images Al Pacino und Robert De Niro in Kalifornien

Instagram / sofiavergara Sophia Vergara mit ihren "Modern Family"-Kollegen, Mai 2019

Courtesy of Netflix Jessica Barden und Alex Lawther in "The End Of The F***ing World"

Beth Dubber/Netflix Keir Gilchrist in "Atypical"

2017 Sony Pictures Releasing GmbH Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan und Jack Black in "Jumanji: Willkommen im Dschungel"



