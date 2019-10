Die Fans von The Crown können es kaum noch abwarten! Schon am 17. November startet die dritte Staffel der beliebten Netflix-Serie, die die Geschichte der britischen Königsfamilie erzählt. Erste Bilder der Show hatten bereits angedeutet, wie es bei Queen Elizabeth II. (Olivia Colman, 45), Prinz Philip (Tobias Menzies) und Co. weitergeht – doch wie aufregend es wirklich wird, wird erst jetzt klar: Ein neuer Trailer zeigt spannende Sequenzen!

Via YouTube veröffentlichte das Streamingportal am Montag einen brandneuen Teaser zur dritten Season. In kurzen Szenen werden anfangs der innere Konflikt der Queen und das schwierige Verhältnis zu ihrer Schwester Prinzessin Margaret (Helena Bonham Carter, 53) thematisiert. Gegen Ende deuten mehrere emotionale Sequenzen dann an, wie spannend besonders die Geschichte über Prinz Charles (70)' Liebesleben werden könnte. In einer Szene wird der Thronfolger von seiner Mutter gemaßregelt: "Du hast keine Wahl. Du hast Verpflichtungen!" Die Fans sind begeistert von dem Zusammenschnitt: "Ich freue mich mehr auf diese Show, als auf einen 'Star Wars'-Film", kommentierte ein User das Video.

Besonders die Darstellung des Dramas um Charles und Prinzessin Diana (✝36) könnte viele Zuschauer vor die Bildschirme locken: Erste Bilder ihrer Schauspieler Josh O'Connor (29) und Emma Corrin sorgten kürzlich für große Begeisterung – die beiden Darsteller sehen dem einstigen Traumpaar nämlich total ähnlich.

Netflix Olivia Colman als Queen Elizabeth II in "The Crown"

Netflix / The Crown Helena Bonham Carter als Prinzessin Margaret in "The Crown"

Splash News Emma Corrin und Josh O'Connor als Prinzessin Diana und Prinz Charles in "The Crown"

