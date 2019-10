Ein echter Aufreger für Prinz Charles (70)! Kaum ein Thema hält die Royal-Fans seit Tagen mehr auf Trab: Sein Sohn Prinz Harry (35) gab in einer Dokumentation zu, dass das Verhältnis zu seinem Bruder William (37) nicht mehr sonderlich harmonisch sei. Der Film, in dem auch Herzogin Meghan (38) offen über ihre Probleme mit dem höfischen Leben spricht, zog jede Menge Schlagzeilen nach sich. Genau das ärgert Harrys Vater, der seine eigene Arbeit und die der Familie damit untergraben sieht.

Unter Berufung auf Quellen aus dem Königspalast berichtet The Sun, der Prinz von Wales sei aktuell "sehr wütend". Obwohl er weiter öffentlich zu Harry und Meghan stehen werde, enttäusche ihn das Verhalten seines Sohnes und der berühmten Schwiegertochter maßlos. "Er ist im Moment sehr beschäftigt mit seinem Japanbesuch [...]. Doch der ganze Tumult hat seine Arbeit überschattet, genau wie die Arbeit von Prinz William und Herzogin Kate in Pakistan. Seinem Bruder so etwas anzutun, ist die eine Sache – es seinem Vater und Zahlmeister anzutun, eine ganz andere", erklärte ein Insider.

Nach Harrys TV-Spektakel gehe Charles' eigene kommende ITV-Produktion "Inside the Duchy of Cornwall" nun völlig unter. "Es ist eine Dokumentation über sein Lebenswerk und bedeutet ihm wirklich viel. Das ist nun vollkommen zerstört, weil diese zwei denken, sie hätten das Rad neu erfunden", schilderte die Quelle die Lage. Trotz allen Ärgers soll der 70-Jährige nun zwischen seinen Söhnen vermitteln, wünscht sich angeblich Queen Elizabeth II. (93) – sie selbst wolle sich in die Angelegenheiten ihrer Enkel nicht einmischen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Dublin, 2018

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry in London, 2017

SIPA PRESS / ActionPress Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles in London, 2019

