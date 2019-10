Harte Worte, die sich Herzogin Meghan (38) jetzt anhören muss! Die ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann Prinz Harry (35) sorgten erst vor wenigen Tagen für große Schlagzeilen: In einer neuen Dokumentation sprachen die Eltern des kleinen Archie Harrison sehr emotional und offen über sensible Themen. Besonders Meghan zeigte sich in dem Film verletzlich und brachte zum Ausdruck, wie schwer das Leben als Mitglied der Königsfamilie für sie sei. Für ihre entfremdete Halbschwester ein gefundenes Fressen: Samantha Grant schießt nun hart gegen Meghan – und nennt sie lächerlich!

Im Interview mit Inside Edition lästert die 54-Jährige jetzt über ihre royale Angehörige und deren TV-Seelen-Striptease. "Ich finde es wirklich lächerlich, dass sich jemand, der als Millionär in Privatjets [...] um die Welt eskortiert wird, jemals über irgendetwas beschweren könnte!", kritisiert sie Meghan. Zu der Aussage der Herzogin, nur wenige Leute würden sich nach ihrem Wohl erkundigen, hat Samantha ebenfalls eine klare Meinung: "Da dachte ich nur: 'Wow, hast du Vater jemals gefragt, wie es ihm nach zwei Herzinfarkten geht?'"

In der bewegenden Dokumentation erzählte die 38-Jährige zudem, ihre Freunde hätten sie vor der Hochzeit mit Harry vor dem Leben in der Royal Family und der daraus resultierenden öffentlichen Aufmerksamkeit gewarnt – ihre Halbschwester ist sich allerdings sicher: "Sie wusste genau, was sie da tut. Sie hat genau das bekommen, was sie wollte!"

SIPA PRESS/ActionPress Herzogin Meghan und Prinz Harry in Pretoria, Südafrika

Twitter / Samantha Markle Samantha Grant, Halbschwester von Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

