Darauf haben die Coldplay-Fans lange gewartet! Seit dem ersten Erfolgsalbum aus dem Jahr 2000 konnten die Groupies der Brit-Pop-Band sich stets auf eines verlassen: Mindestens alle drei Jahre veröffentlichte die Gruppe um Frontman Chris Martin (42) eine neue Platte. Doch nach " A Head Full of Dreams" von 2015 war es lange still um die mehrfach Grammy-prämierte Band – bis jetzt: Coldplay bringen endlich ein neues Album heraus!

Das gab die Warner Music Group jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Und es kommt sogar noch besser: Coldplays neustes Werk "Everyday Life" erscheint schon kommenden Monat – am 22. November! Die Fans dürfen sich dieses Mal auf ganze 16 Songs freuen. Das 53-minütige Doppelalbum ist in zwei Hälften unterteilt, namens "Sunrise" und "Sunset". Wann und ob die Jungs mit "Everyday Life" auch auf Tour gehen werden, ist bisher nicht bekannt.

Wer es jetzt kaum noch erwarten kann: Eine erste Hörprobe zu der Single "Orphans" haben Coldplay bereits auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht – inklusive Lyric-Video. In den Kommentaren unter dem Clip kommen die Fans gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Oh mein Gott, es ist so toll, ich weine" und "Ich dachte, 2019 wird scheiße, bis Coldplay ihr neues Album angekündigt haben", jubelten nur zwei Nutzer.

