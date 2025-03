Gwyneth Paltrow sendet Geburtstagsgrüße an Ex Chris Martin

Am 2. März feierte Chris Martin seinen 48. Geburtstag. Zu diesem Anlass widmete ihm seine Ex-Frau Gwyneth Paltrow (52) liebevolle Zeilen auf Instagram. Die Schauspielerin veröffentlichte zwei Fotos, die den Frontmann von Coldplay mit den gemeinsamen Kindern, Apple und Moses (18), zeigen. Im ersten Bild posiert der zweifache Vater Kopf an Kopf mit seiner Tochter, während das zweite Foto einen musikalischen Moment mit seinem Sohn am Klavier festhält. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Mann, der mir diese wunderschönen, wunderbaren Menschen geschenkt hat. Wir lieben dich, Chris", schrieb Gwyneth.

Unter dem Social-Media-Beitrag bewundern zahlreiche Nutzer die harmonische Beziehung des Ex-Paares. "So ein gelungenes Beispiel dafür, was geschiedene Co-Elternschaft sein sollte und kann, wenn beide Seiten wollen. Weiter so", lobt ein Fan. Ein weiterer User schließt sich seinem Vorredner an und meint: "So sollte jeder mit dem Menschen umgehen, mit dem er Kinder und ein Leben geteilt hat." Natürlich sammeln sich unter Gwyneths Posting auch zahlreiche Glückwünsche für das Geburtstagskind.

Die beiden Weltstars waren von 2003 bis 2014 verheiratet und trennten sich damals einvernehmlich. Den Prozess beschrieben sie damals als "conscious uncoupling", was übersetzt so viel wie "bewusstes Entpaaren" bedeutet. Trotz ihrer Trennung sind sie demnach eng miteinander verbunden geblieben und sind sich laut eigener Aussage einig, dass ihre Kinder immer im Mittelpunkt stehen. Mittlerweile sind beide in neuen Beziehungen glücklich: Gwyneth ist seit 2018 mit Produzent Brad Falchuk (54) verheiratet, während Chris (48) seit mehreren Jahren mit Schauspielerin Dakota Johnson (35) liiert ist. Der enge Kontakt zwischen den Ex-Partnern ist jedoch nie abgerissen, wie auch gemeinsame Auftritte, zuletzt bei Apples Debütantenball in Paris im vergangenen Jahr, beweisen.

