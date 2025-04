Chris Martin äußert sich offen zu seinen Depressionen

Chris Martin (48), der als Frontmann der Band Coldplay weltweit berühmt ist, hat in einem bewegenden Instagram-Video seine Depressionen thematisiert. Der Sänger, der sich aktuell mit der Band in Hongkong befindet, sprach offen über seine seelischen Kämpfe und seinen Wunsch, anderen Betroffenen Mut zu machen. "Ich hoffe, es geht euch gut, und ich sende euch viel Liebe", betonte der Musiker in diesem Kontext. Mit der Videobotschaft wollte er zudem Tipps teilen, die ihm helfen, mit der Erkrankung umzugehen.

In seinem Clip enthüllte Chris, dass er durch bestimmte Rituale seinen Alltag besser bewältigen kann. Dazu gehören "Freedom Writing", eine Art therapeutisches Schreiben, und die Praxis der Transzendentalen Meditation. Außerdem setzt er auf Propriozeption, eine spezielle Technik zur Verbesserung des Körpergefühls, sowie auf bestimmte Atemübungen, die er aus dem Buch "The Oxygen Advantage" entnommen hat. Auch Musik spielt eine große Rolle in seinem Heilungsprozess: Er hört regelmäßig Werke des Produzenten Jon Hopkins und der Sängerin Chloe Qisha, die ihm helfen, zur Ruhe zu kommen.

Schon in der Vergangenheit hat der Brite öffentlich über seine mentalen Probleme gesprochen. Besonders nach der Scheidung von Schauspielerin Gwyneth Paltrow (52) im Jahr 2014 fiel er in ein tiefes Loch und hatte mit Depressionen zu kämpfen. Dabei fand er Trost in der Literatur – zudem steht er seiner jetzigen Partnerin, der TV-Bekanntheit Dakota Johnson (35), unterstützend zur Seite, da auch sie von Depressionen betroffen ist. Wie OK! berichtete, ist der Künstler in schweren Zeiten eine große Hilfe für die Leinwandschönheit: "Mit seinem Humor kann er ihre Laune heben. Wenn sie niedergeschlagen ist, kann sie sich darauf verlassen, dass er da ist."

Getty Images Chris Martin, September 2023

Getty Images Dakota Johnson, Februar 2025

