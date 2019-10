Der Spendenaufruf der Familie direkt nach dem Tod von DSDS-Star Alphonso Williams (✝57) fand nicht bei jedem positiven Anklang. Viele fragten sich, warum die Familie des Sängers überhaupt auf Geld anderer angewiesen ist. Model und Sänger Nico Schwanz (41) war bereits vor Alphonsos Erfolg mit ihm befreundet und steht auch seinen Angehörigen sehr nah. Jetzt erklärt er im Promiflash-Interview, wie er zu der Spenden-Aktion steht!

Bei der Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht (55) im Berlin Dungeon schildert Nico jetzt gegenüber Promiflash seine Sicht der Dinge: "Jetzt momentan ist es halt wirklich so, dass die Familie Williams nicht so viel Geld hat für die Beerdigung und es ist toll, wenn andere was spenden und ich finde es okay. Der, der spenden will, soll was spenden und der, der nicht spenden will, der soll nicht spenden." Der 41-Jährige schwärmt außerdem von dem herzlichen Charakter seines verstorbenen Freundes. Er soll oft andere unterstützt haben und immer hilfsbereit gewesen sein. Das spiegelt sich auch in seinem letzten Willen wieder – um seine Liebsten nicht finanziell zu belasten, bestand er auf den Spendenaufruf.

"Das war wirklich einer der tollsten Menschen, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte", betont Nico. Die Trauer um seinen Kumpel sei noch sehr groß und, dass er nicht bei seiner Beerdigung dabei sein kann, stimme ihn sehr traurig. Alphonsos Familie wünscht er für das Wochenende viel Kraft.

Getty Images Nico Schwanz im Januar 2018 in Düsseldorf

WENN.com Alphonso Williams während eines Auftritts auf Mallorca

ActionPress / Future Image / Christoph Hardt Nico Schwanz im November 2018 in Hürth

