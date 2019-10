Serkan Yavuz (26) ließ bei Bachelor in Paradise nichts anbrennen! Der ehemalige Bachelorette-Boy schnappte sich gleich am ersten Abend Jade Übach für seine Pflichtaufgabe beim Flaschendrehen – kurz darauf landeten der Regensburger und das Ex-Bachelor-Girl wild knutschend im Pool. Vor wenigen Wochen hatte er noch um das Herz der diesjährigen Bachelorette Gerda Lewis (26) gebuhlt. Promiflash hat nun nachgehakt, was die Rosenlady von seinen Lippenbekenntnissen im kühlen Nass hält.

"Ich war schon sehr überrascht", meinte die Blondine im Promiflash-Interview bei der NYX Halloween Party in Berlin. Sie könne sich nur zwei Möglichkeiten vorstellen: Entweder habe Serkan nach der Bachelorette-Ausstrahlung beschlossen, in Zukunft mehr aus sich herauszukommen oder er habe einfach spontan gehandelt.

Gerda drücke dem Fitness-Fan im Liebes-Paradies auch weiterhin beide Daumen: "Ich finde Serkan supertoll, er ist wirklich so goldig und er macht das supergut!" Sie hoffe, dass er in der Kuppelshow die passende Partnerin findet. Was haltet ihr von der Pool-Knutscherei? Stimmt ab!

Splash News Gerda Lewis bei der NYX Professional Makeup Halloween Party 2019 in Berlin

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Januar 2019

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Oktober 2019

