Shaquille O'Neal (47) ist in tiefer Trauer! Der ehemalige US-amerikanische Basketballer und seine Familie müssen einen schweren Verlust hinnehmen. Seine Schwester Ayesha Harrison-Jex hatte vor drei Jahren eine Schock-Nachricht erhalten: Sie litt an Krebs. Lange hatte die 40-Jährige gegen die Erkrankung gekämpft – doch erfolglos: Am Freitag wurde bekannt, dass die US-Amerikanerin einen Tag zuvor an den Folgen ihrer Krankheit gestorben ist.

Shaquilles Arbeitskollege Ernie Johnson verkündete die traurige Botschaft vor laufender Kamera bei Inside the NBA. Der Moderator offenbarte, dass der Ex-Sportler schwer unter dem Verlust leide. "Er sagte, dass sich seine Welt um seinen Bruder und zwei Schwestern drehe und er heute Morgen eine seiner Schwestern verloren hat", schildert der 63-Jährige. Ayesha hinterlässt neben ihren Geschwistern auch ihren Sohn Bryce.

Viele Kollegen sprechen dem 47-Jährigen und seiner Familie ihr Mitgefühl aus. Auch Ernie Johnson zeigt sich im TV tief betroffen: "Wenn er leidet, dann leiden wir mit ihm, weil er einer unserer Brüder ist." Auf Twitter bedankte sich Shaquille für die rührenden Worte und Beileidsbekundungen.

Philippe Lopez / Getty Images Shaquille O'Neal

Getty Images Shaquille O'Neal, Ernie Johnson Jr., Kenny Smith, und Charles Barkley

Getty Images Shaquille O'Neal 2019



