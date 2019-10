Hat Pete Davidson etwa eine Neue? Nach seiner aufgelösten Verlobung mit Sängerin Ariana Grande (26) im September 2018 hatte sich der Komiker in eine Beziehung mit der "Underworld"-Darstellerin Kate Beckinsale (46) gestürzt. Diese Verbindung hielt allerdings nur wenige Monate – und seit August Pete turtelte mit der Schauspielerin Margaret Qualley (25), beendete die Liaison aber kurze Zeit später wieder. Nun soll der 25-Jährige bei dem Model Kaia Gerber (18) gesichtet worden sein.

Am Mittwoch soll der frischgebackene Single das Apartment der Laufstegschönheit verlassen haben, berichtete eine Quelle gegenüber Page Six. Paparazzi-Fotos zeigen Pete in einem lässigen Look aus schwarzer Trainingsjacke und gleichfarbiger Jogging-Hose, wie er in der SoHo-Nachbarschaft in New York City spazieren geht. In dieser Gegend soll auch Kaia wohnen und Pete habe sie dort besucht. Allerdings seien die beiden nur Freunde, verriet der Insider weiter. Kurze Zeit später verließ auch Kaia ihre Wohnung in einem ähnlich bequemen Outfit: Sie trug schwarze Leggings und eine Oversize-Jeansjacke.

Im Juli sollen sich Pete und Kaia bei einer Fashion-Show von Designer Alexander Wang (35) kennengelernt haben. Dort gab der Schauspieler sein Laufsteg-Debüt und Kaia – die Tochter von Cindy Crawford (53) und Rande Gerber (57) – war für das Event ebenfalls als Model gebucht.

Getty Images Pete Davidson bei der Fashion Show von Alexander Wang

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber auf der Fashion Week in Paris

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de