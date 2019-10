Ran an den Speck! Frank Rosin (53) ist ein erfolgreicher Fernsehkoch und Essen gehört zu seinem Beruf, doch Anfang des Jahres sagte er den Pfunden den Kampf an. In seiner Show "Rosins Fettkampf" stellten sich acht Kandidaten verschiedenen Diäten, um die Kilos zum Purzeln zu bringen. Auch Frank machte beim Abspecken mit. 2020 bekommt die Sendung eine zweite Staffel mit prominenter Unterstützung!

Laut Bild wird der ehemalige Lindenstraßen-Darsteller Willi Herren (44) das Abnehm-Experiment wagen. Die Teilnahme habe den Ballermann-Entertainer viel Überwindung gekostet, da die Kandidaten vor Beginn der Show zu einem Fotoshooting antreten mussten – oben ohne! "Einfach war das nicht. Aber ich wollte auch ehrlich zu mir selbst sein. Ich habe einfach zu viel in mich reingefressen", verriet Willi. Laut eigener Aussage bringe er 30 Kilo zu viel auf die Waage und die möchte er jetzt loswerden.

Willi wird nicht das einzige bekannte Gesicht aus der "Lindenstraße" sein. Auch seine Serien-Kollegin Rebecca Siemoneit-Barum (42) will schlanker werden. Die Darstellerin der Iffi Zenker habe das gleiche Abspeck-Ziel wie der diesjährige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat.

