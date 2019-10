Hier sagen seine Fans und Angehörigen Alphonso Williams (✝57) zum letzten Mal Lebewohl! Der DSDS-Sieger von 2017 ist vor wenigen Tagen überraschend an Prostatakrebs verstorben. Heute findet seine Trauerfeier in Oldenburg statt, zu der auch Presse und Fans eingeladen waren. Etliche trauernde Alphonso-Fans sowie Freunde, Familie und Kollegen wollen sich ein letztes Mal von dem zweifachen Vater verabschieden. Jetzt gibt es die ersten Bilder von Alphonsos ergreifender Trauerfeier!

Nach amerikanischer Tradition wurde Alphonso in einem offenen Sarg aufgebahrt. So können die Trauergäste sehen, dass der 57-Jährige mit seinem Markenzeichen, einer glitzernden Brille beerdigt wurde. Auf dem weißen Sarg ist ein Porträt des Vollblutmusikers, auf dem er ein weiteres seiner ausgefallenen Markenzeichen trägt: seinen Notenschlüssel-Anzug. Der Sarg wurde in einem Meer aus Blumenkränzen aufgestellt, daneben steht ein großes Foto des Sängers.

Mit seiner lockeren und herzlichen Art hat Alphonso viele Menschen berührt. Umso größer saß der Schock nach seinem plötzlichen Tod. Etliche seiner Fans strömten heute mit Blumen in die Kreuzkirche, um den TV-Star zu trauern.

Getty Images Alphonso Williams bei DSDS, 2017

ActionPress Alphonso Williams' Trauergäste vor der Kreuzkirche in Oldenburg

Gulotta,Francesco / ActionPress Alphonso Williams in München, 2018



