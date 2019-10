Jetzt können sich auch deutsche Fernsehzuschauer über Prinz Harrys (35) und Herzogin Meghans (38) Doku freuen! Der Film "Harry & Meghan: An African Journey" hatte in den vergangenen Tagen für viele Schlagzeilen gesorgt. Das royale Paar war dafür während seiner letzten Afrika-Reise gefilmt worden – und hatte darin immer wieder tiefe Einblicke in das persönliche Seelenleben gegeben. Schon kommenden Montag soll die Doku auch im deutschen TV zu sehen sein!

Das kündigte Das Erste jetzt in einer Mitteilung an. Demnach soll der Film des britischen Senders ITV bereits am 28. Oktober um 20:15 Uhr ins Programm kommen. Die Zuschauer können die jungen Eltern darin bei ihrem Besuch in Südafrika und Harry bei seinen Einzelterminen in Botswana und Angola begleiten. Der 35-Jährige erinnerte bei dieser Tour immer wieder an seine Mutter Prinzessin Diana (✝36), deren Charity-Arbeit er in Afrika fortführt.

In die Schlagzeilen war die Doku aber hauptsächlich wegen Meghans und Harrys offenen Worten geraten. So gestanden sie zum Beispiel, wie sehr ihnen der Druck der Öffentlichkeit zu schaffen mache. Vor allem die Neu-Herzogin fühle sich von der britischen Presse oft unfair behandelt.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan am zweiten Tag ihrer Afrika-Tour

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrer Südafrika-Tour

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de