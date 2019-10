Ist Sarah Jessica Parker (54) ein Fashion-Fauxpas unterlaufen? Durch ihre Rolle der Carrie Bradshaw in Sex and the City wurde die US-Amerkanerin für Frauen aus aller Welt zum Style-Vorbild. Doch auch nach dem Ende der Kultserie machte Sarah mit außergewöhnlichen Looks von sich reden. Für ihr neuestes Outfit kombinierte sie nun auf besonders mutige Weise Kleid, Schuhe und Socken miteinander – doch passt das wirklich zusammen?

Am Mittwoch stellte die Blondine in Melbourne ihre neue Schuhkollektion vor. Die anwesenden Fans mussten sich allerdings ein wenig anstrengen, um nicht von Sarahs wirrem Klamotten-Mix abgelenkt zu werden. Die 54-Jährige verzauberte in einem floralen Midi-Kleid. Dazu trug sie lila Glitzersocken in ihren schwarzen Absatzschuhen – eigentlich ein absolutes Fashion-No-Go, doch nicht für Sarah.

Auch auf Instagram präsentierte die Schauspielerin ihren Look. Ihre Follower waren sich jedoch nicht einig darüber, was sie von der gewagten Kombination halten sollen. Während Gwyneth Paltrow (47) das Outfit liebte, fragte ein Fan irritiert: "Sarah, warum trägst du Socken in Schuhen? Ist das der Fashion-Trend?"

Splash News Sarah Jessica Parker, September 2019

Rob Rich/WENN.com Sarah Jessica Parker in New York, 2019

Actionpress/ enewsimage Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

