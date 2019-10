Babymoon ist das neue Honeymoon! Das internationale Topmodel Ashley Graham (31) und ihr Ehemann Justin Ervin überraschten ihre Fans diesen Sommer mit der Nachricht, auf die alle sehnsüchtig gewartet haben: Das Traumpaar wird zum ersten Mal Eltern. Seitdem postet die 31-Jährige, was das Zeug hält und lässt ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Aber für eine kurze Zeit wurde es still um das Model und das aus einem guten Grund: Denn das Paar machte Digital-Detox im Babymoon.

Auf Instagram schrieb die schöne US-Amerikanerin ihren Followern dann: "Ich habe es nicht bemerkt, wie sehr ich eine Pause von der Technologie brauchte, bis wir die Internetverbindung hier verloren haben!" In einem Luxus-Spa-Hotel mitten in Nirgendwo im nördlichen California genossen die werdenden Eltern ihre kleine Auszeit vom Trubel in Hollywood. Zurück zu Hause teilte Ashley dann ein überglückliches Video aus dem Babymoon mit ihren Followern. Darin liegt sie in der Hängematte und streichelt ihren immer größer werdenden Babybauch. Darunter schrieb sie: "Ich wünschte, ich hätte noch länger an diesem wunderschönen Platz bleiben können."

Dass das Curvy-Model sich selbst nicht all zu ernst nimmt, beweist sie aktuell mal wieder in ihrer Instagram-Story. Da steht sie nämlich in knapper, sehr enger Umstandsmode vor dem Spiegel und sagt belustigt: "Das hier ist noch nicht mal mehr Shape-Wear. Das sind einfach nur sehr große Höschen."

Instagram / mrjustinervin Justin Ervin und Ashley Graham, August 2019

Anzeige

Instagram / ashleygraham Justin Ervin und Ashley Graham, Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Ashley Graham im September 2019 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de