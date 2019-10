Nach dem Beziehungs-Aus ist bei dem einstigen Hollywood-Traumpaar Co-Parenting angesagt! Jenna Dewan (38) trennte sich Anfang 2018 nach neun Jahren Ehe von ihrem Mann Channing Tatum (39). Die beiden Schauspieler haben eine Tochter namens Everly (6) und teilen sich nun das Sorgerecht für die Kleine fair auf. Die gemeinsame Elternschaft sei für die "Step Up"-Darstellerin nach wie vor eine Herausforderung.

In einem Interview mit HollywoodLife sagt die 38-Jährige über das geteilte Sorgerecht für Everly: "Wir finden noch raus, wie es am besten funktioniert. (...) Es ist eine Reise." Sie habe aber großes Glück, einen neuen Partner an ihrer Seite zu haben, der sie in jeder Lebenslage unterstützt. Auch mit ihrem Kind komme er unheimlich gut zurecht.

Jenna ist seit knapp einem Jahr mit dem Schauspieler Steve Kazee (43) liiert und erwartet bereits Nachwuchs von ihm. "Er ist unglaublich. Einen Partner zu haben, der einfach bei dir ist und dir durch diese Zeit hilft – das ist toll", schwärmte sie.

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im April 2014

Instagram / jennadewan Schwangere Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly, September 2019

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im Oktober 2019

