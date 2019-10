Alphonso Williams' (✝57) Beerdigung soll keine reine Trauerfeier sein! Erst vor wenigen Tagen ist der DSDS-Star völlig überraschend aus dem Leben gerissen worden. Der Sänger hatte an Prostatakrebs gelitten und nach kurzem Leiden den Kampf gegen die Krankheit verloren. Heute fand in Oldenburg seine Beisetzung statt. Um ihrem Familienmitglied die letzte Ehre zu erweisen, ist auch seine Schwester aus den USA eingereist. In einer bewegenden Rede betonte sie: Alphonso hätte sich eine richtige Party gewünscht.

"Das ist nicht nur eine Beerdigung, das ist eine Feier des Lebens", sagte seine Angehörige in ihren emotionalen Worten bei der Beerdigung im Beisein von Promiflash. Der Musiker sei ein lebensfroher Mensch gewesen und habe es geliebt, von Menschen umgeben zu sein. "Wir sind zum Feiern hier, es ist okay, zu feiern. Alphonso hätte nicht gewollt, dass wir um ihn weinen", sprach seine Schwester weiter. Nach der rührenden Ansprache überraschte sie mit einer Gesangseinlage. Zu "Precious Lord" klatschten die Trauergäste im Takt.

Wie es sich der Castingshow-Sieger im Vorfeld gewünscht hatte, wurde er nach amerikanischer Tradition mit offenem Sarg aufgebahrt. Der 57-Jährige wurde mit seinem Markenzeichen, der silbernen Glitzer-Brille, beerdigt und von einem Meer aus Blumenkränzen umrankt. Auf dem Sarg prangte ein Bild des Verstorbenen mit seinem bekannten, strahlenden Lächeln.

ActionPress / Klaus Schultes Alphonso Williams in Bad Peterstal-Griesbach

Getty Images Alphonso Williams bei "Deutschland sucht den Superstar" 2017

Gulotta,Francesco / ActionPress Alphonso Williams in München, 2018

