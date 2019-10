Der heutige Tag war für die Familie von DSDS-Sieger Alphonso Williams (✝57) alles andere als leicht: Sie musste sich bei seiner Beerdigung ein letztes Mal von ihrem Liebsten verabschieden. Vor knapp zwei Wochen war der Musiker an Prostatakrebs gestorben – Familienangehörige und Fans begleiteten Alphonso heute auf seinem Weg zur letzten Ruhe. Promiflash war live vor Ort: Bei der Beisetzung wurde eine ganze Reihe an emotionalen Reden gehalten.

Rund zwei Stunden dauerte die Trauerandacht, die in der Kreuzkirche von Oldenburg stattfand. Zu Beginn wurde auf einer großen Leinwand ein RTL-Best-of-Video über Alphonsos TV-Laufbahn gezeigt. Dieses startete mit seinem Das Supertalent-Auftritt von 2008, bei dem er zusammen mit seinem Sohn "Amazing Grace" gesungen hatte. Anschließend wurde die DSDS-Zeit des Musikers thematisiert. Daraufhin stimmten die Gäste diverse Reden und Lieder an und Alphonsos Schwester performte ihm zu Ehren "Amazing Grace". Am Ende wurde sein Sarg in den Wagen gebracht, dabei stiegen schwarze Luftballons mit goldenen Sternen in den Himmel.

Unter den Trauergästen befanden sich auch Alphonsos Promi-Kollegen Ginger Costello und der ehemalige Sommerhaus-Teilnehmer Bert Wollersheim (68). Er unterstützte jüngst auch noch den Spendenaufruf für die hinterbliebenen Familienmitglieder von Alphonso.

ActionPress Gäste bei der Beerdigung von Alphonso Williams

ActionPress Beerdigung von Alphonso Williams

ActionPress Bert und seine Ehefrau Ginger Costello-Wollersheim bei der Beerdigung von Alphonso Williams

