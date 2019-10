Alina Mour (17) ist gerade einmal 17 Jahre alt und schon ein alter Hase im Social-Media-Business. Seit mehreren Jahren begeistert das Websternchen schon mit seinen kreativen Clips auf der Lipsync-Plattform TikTok und konnte dort schon über zwei Millionen Follower von sich begeistern. Doch trotz großer Netz-Bekanntheit hat Alina ihre schulische Ausbildung nie schleifen lassen: Im Netz teilte sie nun einen Einblick in ein altes Zeugnis und das ist richtig gut ausgefallen!

In ihrer Instagram-Story postete sie vor Kurzem ein Video, das eines ihrer Zeugnisse zeigt – um welches Schuljahr es sich handelt, verriet die Web-Beauty nicht. Dass es nicht ganz aktuell ist, scheint aber ihr Kommentar zu beweisen: "So krass, wie schnell die Zeit vergeht", schrieb Alina dazu. Und die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen: In ausnahmslos allen Fächern konnte die Schülerin eine Eins oder eine Zwei vorweisen. Auch ihre schriftliche Beurteilung fiel damals lobend aus: "Die freundliche Schülerin Alina legte immer ein lobenswertes Verhalten an den Tag", heißt es unter anderem.

Inzwischen hat Alina ihre Schulzeit beendet, wie sie im Promiflash-Interview vor wenigen Wochen auf der Glow by dm in Berlin verriet. "Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht und mir jetzt gedacht, dass ich ein Jahr Social-Media-Vollzeit ausprobiere, sodass ich damit etwas freier umgehen kann", berichtete sie stolz. Das Resultat kann sich auch dieses Mal sehen lassen, wie die TikTokerin noch hinzufügte: "Ich habe in Mathe eine Drei und in Englisch und Deutsch eine Zwei. Also ich finde es gut."

Instagram / alinamour Alina Mours Schulzeugnis

Instagram / alinamour Alina Mour auf der Glow by dm in Berlin, September 2019

Defrance / ActionPress Alina Mour auf einer Halloween-Party in Berlin

