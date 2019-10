Charlie und Milo sind die neuen Instagram-Stars: Eigentlich wollte Julie McConnel im Netz bloß ihre Schwangerschaft dokumentieren. Doch nach der Geburt ihrer Zwillinge im August 2015 war für die US-Amerikanerin klar: Sie wird definitiv weitermachen! Denn ihre Kids wurden mit dem Down-Syndrom geboren. Dabei strotzen Charlie und Milos jedoch dermaßen vor Lebensfreude, dass es ihrer Mama ein Anliegen ist, das mit mittlerweile über 500 Bildern der ganzen Welt zu zeigen.

Bereits über 62.000 Instagram-Follower freuen sich nahezu täglich über neue witzige Schnappschüsse der vierjährigen Wonneproppen. Eins wird bei den Aufnahmen klar: Die Jungs haben Spaß! Einfach nur für ein Foto lächeln? Nicht mit den Twins! Auf jeder Aufnahme kommen einem strahlende Kinderaugen, ulkige Grimassen und verspielte Lebensfreude entgegen. Lustig ist auch der Name des Accounts: "Chuckles and Meatloaf" – also Charlies und Milos Spitznamen, die beide jeweils an bekannte Comic-Kult-Charaktere aus dem US-Fernsehen der 70er- und 80er-Jahre angelehnt sind.

Mit dem Profil erhofft Julie sich, anderen betroffenen Familien Mut zu machen – und Vorurteilen den Kampf anzusagen: "Das ist unser Leben und so ist es wirklich, wenn man Zwillinge mit Down-Syndrom zu Hause hat", erklärte sie im März im Interview mit dem US-Sender Today und fügte hinzu: "Denn das wollte ich wissen, als ich die Diagnose bekam."

Instagram / chucklesandmeatloaf Charlie und Milo McConnel

Instagram / chucklesandmeatloaf Milo und Charlie McConnel, Social-Media-Stars

Instagram / chucklesandmeatloaf Charlie und Milo McConnel, Oktober 2019

