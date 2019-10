Sie steht kurz vor der Geburt und kann ihr Baby kaum noch erwarten! Kisu erwartet in einigen Tagen ihr erstes Kind. Noch vor der Entbindung nahm die Bloggerin hochschwanger ihren Freund Kevin zum Mann. Nach all dieser Aufregung plus Nasenbluten am Altar kann sich die Netzberühmtheit nun voll und ganz auf ihr großes Glück konzentrieren. Im Netz gab Kisu womöglich zum letzten Mal ein Babybauch-Update!

Diese Schwanger-Kugel kann sich wirklich sehen lassen: Via Instagram teilte die Beauty-Expertin einen Schnappschuss von sich im Bikini mit kugelrundem Babybauch. "Wenn das mal kein Bauch ist, dann weiß ich auch nicht. Das ging jetzt so schnell die letzten Wochen, ich kam gar nicht hinterher", resümiert Kisu offen in dem Beitrag. Sie sei aber froh, dass sie immer noch so fit und munter sei – und das, obwohl sich ihre Körpermitte so verändert hat.

Mit Promiflash sprach die werdende Mama noch vor Kurzem über ihre Schwanger-Reise. Probleme, wie Morgenübelkeit, machten ihr dabei nicht schaffen – dafür aber andere Dinge: "Ich hatte jetzt in den letzten Wochen ein bisschen Rückenschmerzen."

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin

Getty Images Bloggerin Kisu im November 2017

Instagram / kisu Kisu, Bloggerin

