Seit neun Jahren verkörpert Uta Kargel (38) den Sturm der Liebe-Charakter Eva Saalfeld. 2010 tauchte sie zum ersten Mal am Fürstenhof auf und verkörperte zusammen mit Lorenzo Patané (42) alias Robert Saalfeld das Traumpaar der sechsten Staffel – danach stieg Uta zunächst aus der Telenovela aus. Doch seit zwei Jahren gehört die Schauspielerin wieder zum festen Ensemble des Daily-Formats. Während dieser Zeit sind sich Uta und ihre Rolle Eva immer ähnlicher geworden.

Für das Cover der aktuellen Ausgabe des Playboys ließ die 38-Jährige die Hüllen fallen – im dazugehörigen Interview sprach sie auch über die Gemeinsamkeiten zwischen ihr und ihrer Telenovela-Figur: "Ich glaube, ich habe dieser Rolle viel von meiner Fröhlichkeit gegeben", erzählte sie dem Männermagazin. "Man gibt generell jeder Rolle, in die man schlüpft, viel von sich – genauso viel, wie man zugleich auf- und mitnimmt, ob Haltung oder Attitüde." Im weiteren Verlauf des Gesprächs schwärmte die TV-Darstellerin auch von den allgemeinen Vorzügen ihres Berufs: Die Schauspielerei sei ein hervorragendes Versteck – je nachdem wie die Rolle gestrickt sei, könne man sein und tun, was man wolle.

Auch wenn Uta ihren Job als Schauspielerin liebt – ursprünglich hatte sie einen anderen Plan: "Eigentlich wollte ich Malerin werden, ganz still und in mich gekehrt" – verriet sie überraschend in dem Interview.

Facebook / Uta Kargel Uta Kargel, deutsche Schauspielerin

ARD/Christof Arnold Eva (Uta Kargel, l.) und Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) in der 14. "Sturm der Liebe"-Staffel

ARD/Christof Arnold Uta Kargel, deutsche Schauspielerin

