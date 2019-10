Daniela Katzenberger (33) steht unter Dauerbeschuss, was das Thema Familiennachwuchs angeht! Nach der Geburt von Töchterchen Sophia Cordalis (4) warten die Fans gespannt auf weiteren Nachwuchs im Hause Katzenberger-Cordalis. Die Kultblondine ist von den ständigen Fragen und Schwangerschafts-Spekulationen mittlerweile ziemlich genervt. Als ein User im Netz nun wissen wollte, wie sie und ihr Mann Lucas (52) verhüten, reagierte die 33-Jährige gewohnt humorvoll und präsentierte ihre "heiße Nachtwäsche."

Während einer Fragerunde wurde Danis Verhütungsmethode zum Thema. Die Kult-Auswanderin schien aber kein Interesse daran zu haben, derart intime Details mit der Öffentlichkeit zu teilen. Die 33-Jährige ist bekannt dafür, sich selbst nicht so ernst zu nehmen und gewährte den neugierigen Followern dann doch einen Einblick ins Schlafzimmer. Als Antwort gab es nämlich ein Foto, auf dem das TV-Sternchen seine kuschligen Schlafanzüge mit süßen Disney-Motiven zeigt – soll wohl heißen, dass Lucas beim Anblick dieser "verführerischen" Outfits gar nicht erst auf die Idee kommt, auf Kuschelkurs zu gehen.

Dass sich Dani und ihr Mann noch ein weiteres Kind wünschen, verriet die Wahlmallorquinerin bereits. Allerdings wollten sie es locker angehen lassen. So erzählte Daniela im März gegenüber Promiflash: "Dass man so eine Eisprung-App benutzt und so was, das habe ich jetzt erst mal alles sein gelassen, um mich auch mental so ein bisschen davon zu befreien, den Kopf frei zu kriegen und um da nicht weiter Druck aufzubauen."

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Oktober 2019

Instagram / danielakatzenberger Lucas und Sophia Cordalis mit Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im August 2019

