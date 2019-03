Jetzt entwirrt Daniela Katzenberger (32) das ganze Baby-Chaos mit Lucas Cordalis (51)! Soll ihre gemeinsame Tochter Sophia (3) nun ein Geschwisterchen bekommen oder nicht? Erst kürzlich gab die Katze bekannt, mit der Kinderplanung abgeschlossen zu haben. Doch ihr Mann Lucas betonte wenig später, dass er das ganz anders sieht und sich durchaus noch mehr Sprösslinge wünscht! Wie sieht es also an der Nachwuchsfront aus? Im Promiflash-Interview klärt Dani nun den aktuellen Stand auf.

"Mein Mann und ich, wir sollten uns besser absprechen", witzelte sie bei der Präsentation ihrer neuen Uncle Sam-Kollektion für Kaufland. "Ich kann ja nur von mir sprechen – ich weiß ja nicht, was Lucas vorhat – dass man so eine Eisprung-App benutzt und so was, das habe ich jetzt erst mal alles sein gelassen, um mich auch mental so ein bisschen davon zu befreien, den Kopf frei zu kriegen und um da nicht weiter Druck aufzubauen", verriet Daniela weiter.

“Jeder Hamburger ist gleich ein Babybauch – das ist ein bisschen anstrengend auf Dauer!", stellte die Kultblondine klar. "Habs ein bisschen bereut, dass ich das alles erzählt hab. Aber klar, der Wunsch ist immer noch da" enthüllte Daniela. Nur wolle sie das Ganze jetzt erst einmal ein bisschen lockerer angehen und sich nicht verrückt machen.

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger und Töchterchen Sophia

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Katzenberger, Februar 2019

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Katzenberger, Reality-Star

