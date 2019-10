Das Geheimnis um ein weiteres Hochzeit auf den ersten Blick-Pärchen ist gelüftet! Noch vor der Ausstrahlung der allerersten Folge der neuen Staffel stand fest: Cindy (31) und Alex sind von Psychoanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer, Sexualtherapeutin Beate Quinn und Diplom-Psychologe Markus Ernst gematcht worden. Mit dem Jawort bei der ersten Begegnung legten sie den Grundstein für eine hoffentlich glückliche Ehe. Sie sind natürlich nicht die einzigen Teilnehmer, die im Rahmen des TV-Sozialexperiments verkuppelt wurden: Auch diese beiden Kandidaten gehören laut Experten einfach zusammen!

Die Rede ist von Melissa und Philipp. Die 26-jährige Yoga-Liebhaberin hat nach eigenen Angaben schon viel erlebt, ist weit gereist und würde jetzt gerne den nächsten Schritt wagen – Ehefrau werden. Philipp hingegen wirkt zunächst etwas schüchterner als die redselige Blondine. Frau Köhldorfer ist sich aber sicher: "Die beiden verbindet sehr viel! Beide sind aktiv und ehrgeizig, lebensfroh, sind Familienmenschen. Und die beiden haben natürlich das große Glück, dass sie nur 13 Kilometer voneinander entfernt wohnen", meinte sie zu ihren Kollegen – und die glauben ebenfalls daran, dass es sich bei den beiden um ein Perfect Match handele.

Was die beiden selbst wohl voneinander halten werden? Denn der Einkäufer soll oftmals falsch eingeschätzt werden. "Der erste Eindruck von Frauen ist häufig: Er ist arrogant, er ist ein Proll – das habe ich schon häufig von anderen Menschen gehört, aber wenn sie mich dann sehen, dann merken sie, dass ich so nicht bin", erzählt der Fitness-Fan aus Hamburg. Ob die beiden sich wirklich trauen, erfahren die Zuschauer aber erst in der zweiten Folge des Flirtformats.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander nach ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Sat.1 / Stefan Hobmaier Die Beziehungsexperten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

