Kourtney Kardashian (40) ist definitiv nicht auf Männer angewiesen! Der Reality-TV-Star hatte nach der Trennung von Ex-Freund und Vater seiner drei Kinder Scott Disick (36) keine ernsthafte Beziehung mehr – Scott hingegen ist seit über zwei Jahren mit Sofia Richie (21) glücklich liiert. Doch das Single-Dasein stört die Powerfrau keineswegs. Denn Kourtney weiß ganz genau, was sie braucht und was sie will – und einen Mann braucht sie aktuell wirklich nicht!

Im Teaser zur Reality-Serie Keeping up with the Kardashians spricht Kourtney offen über ihre aktuelle Lebenssituation: "Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich jemanden brauche, mit dem ich rumhängen kann. Ich muss mit bedeutungslosen Typen keine Nachrichten hin und her schreiben." Die alleinerziehende Mutter ist happy, wie es momentan läuft. "Ich bin zufrieden damit, mit meinen Freunden abzuhängen. Ich fühle mich einfach wohl", vertraut sie sich in der aktuellsten Folge einer Freundin während eines Spaziergangs am Strand an.

Auch im Job ist es Kourtney wichtig, auf eigenen Beinen zu stehen und unabhängig zu sein. Anfang des Jahres präsentierte die Businessfrau der Welt ihr neuestes Projekt: "Poosh" ist eine Lifestyle-Website und E-Commerce-Plattform, die sich vor allem mit den Themen rund um Gesundheit, Wellness, Beauty und Inneneinrichtung auseinandersetzt. Der etwas außergewöhnliche Name der Firma ist eigentlich der Spitzname ihrer Tochter Penelope Scotland Disick.

Splash Kourtney Kardashian verlässt ein Restaurant in West Hollywood

Photographer Group/MEGA Kourtney Kardashian, Geschäftsfrau

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian in Italien 2019

