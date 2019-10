Wird es weitere heimliche Dates von Gerda Lewis (26) und Tim Stammberger (25) geben? Erst vor wenigen Tagen trennte sich die diesjährige Bachelorette von ihrem TV-Auserwählten Keno Rüst – am Wochenende dann die Überraschung: Sie traf sich mit Tim, der in der Kuppelshow freiwillig das Handtuch geworfen hatte. In einem ersten Statement versuchte der 25-Jährige jetzt, den zahlreichen Spekulationen Einhalt zu gebieten und verlautbarte, dass er nach wie vor Single sei: Werden sich die Blondine und er trotzdem nochmal sehen?

Angeblich habe es lediglich Gesprächsbedarf zwischen dem Baden-Württemberger und der Rosenlady gegeben, wie er in seiner Instagram-Story über das gemeinsame Date in Frankreich preisgab. War das etwa ein einmaliges Vergnügen? "Es ist aber so, dass wir jetzt kein Pärchen sind und ich zum aktuellen Zeitpunkt auch gar nicht sagen kann, ob wir uns überhaupt nochmal wiedersehen", gab Tim zu verstehen. In die Sache werde derzeit zu viel hineininterpretiert, spielte der Sport-Fan die Situation herunter.

Eine Umfrage unter den Promiflash-Lesern ergab jedoch, dass ihm der Großteil der User diese unterkühlte Version des Dates nicht abkauft. Vor allem die Tatsache, dass die beiden sich im Ausland getroffen haben, ergebe für eine Aussprache keinen Sinn.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im September 2019

Promiflash Gerda Lewis und Tim Stammberger in Straßburg, Oktober 2019

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis und Tim Stammberger nach dem Bachelorette-Date

