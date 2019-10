Auch 25 Jahre nach "Pulp Fiction" hat John Travolta (65) die Moves immer noch drauf! Der Grease-Schauspieler hatte mit Quentin Tarantinos (56) Kultfilm 1994 ein Comeback gefeiert. Er spielte an der Seite von Samuel L. Jackson (70) den Auftragskiller Vincent Vega. Der legte mit Gangsterbraut Mia, gespielt von Hollywoodstar Uma Thurman (49), in einem Diner ein Tänzchen hin, das zu den berühmtesten Szenen der Filmgeschichte gehört. Nun hat John den Twist-Wettbewerb im Fernsehen nachgestellt.

Die Produzenten der italienischen TV-Show "Che Tempo Che Fa" hatten wirklich keine Kosten und Mühen gescheut: Das Studio war in eine Bar verwandelt worden, diverse Statisten schwenkten zu Chuck Berrys (✝90) "You Never Can Tell" die Hüften. Da kam Schauspielerin Luciana Littizzetto mit schwarzer Mia-Perücke ins Bild und forderte John zum Tanz auf. Der Stargast schien nicht eingeweiht gewesen zu sein, ließ sich aber nicht lange bitten, wie ein von Luciana auf Twitter gepostetes Video beweist.

Der 65-Jährige legte einen kurzen Twist aufs Parkett und bewies ein weiteres Mal, dass bei ihm von steifen Hüften nicht die Rede sein kann. Nur die Glatze und vielleicht das ein oder andere zusätzliche Kilo machten deutlich, dass seit "Pulp Fiction" bereits ein Vierteljahrhundert verstrichen ist. Doch sei's drum: Seinen Groove hat John noch lange nicht verloren!

ActionPress / United Archives GmbH John Travolta und Uma Thurman in "Pulp Fiction" (1994)

maximon / MEGA John Travolta und Luciana Littizzetto in der italienischen Sendung "Che Tempo Che Fa"

Getty Images John Travolta, Schauspieler

