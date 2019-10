Liegt hier schon Liebe in der Landluft? Die Hofwoche bei Bauer sucht Frau hat bei Burkhard bereits mächtig gut begonnen: Seine Auserwählte Tanja reiste an und die sprühenden Funken vom Scheunenfest konnten noch mal intensiviert werden. Beim Abholen vom Bahnhof kam es da sogar direkt zu einem Kuss auf den Mund. Und auch in der nächsten Folge des Formats geht es rosarot weiter: Bauer Burkhard offenbart seiner Mutter, dass er schon richtige Gefühle für Tanja entwickelt hat!

Bei den Turteltauben geht alles Schlag auf Schlag. Denn Tanja kommt direkt in den Genuss, nun auch Mutter Else und Burkhards Schwester kennenzulernen. Natürlich ist da abschließend auch noch für Mama und Sohn ein wenig Zeit, um ein Fazit zu ziehen. "Ich habe mich in sie verliebt. Sie hat einen Platz in meinem Herzen. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht", schwärmt der Ostfriese bei dem Gespräch. Und auch Else hat einen durch und durch positiven Eindruck von der Herzdame ihres Sohnes. "Bei meinem Mann und mir war's auch Liebe auf den ersten Blick. Und bei Burkhard und Tanja ist das wohl auch so", erklärt sie erfreut.

Wie sehr Else von Anfang an beim TV-Experiment ihres Sohnes mitgefiebert hat, macht sie ebenfalls bei dem Treffen deutlich. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken enthüllt sie zusammen mit Burkhards Schwester, dass sie auf der Lauer gelegen haben, als der Pferdehof-Besitzer Tanja vom Bahnhof abgeholt hat: "Sie hat auf dem Boden gelegen und ich stand hinterm Baum." Und Tanja? Die nimmt ihnen diese Aktion alles andere als krumm: "Ich fand das eigentlich toll, wie wichtig denen das ist – dass eine Frau für ihren Sohn ankommt."

