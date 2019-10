Hat Amors Pfeil bei Burkhard und Tanja schon jetzt ins Schwarze getroffen? Immerhin schäumten die Glücksgefühle des Bauer sucht Frau-Kandidaten und seiner Bewerberin beim Wiedersehen schlagartig über! Bereits beim Scheunenfest in der vergangenen Woche konnten die beiden kaum die Blicke voneinander abwenden. Heute startete nun die Hofwoche und es wurden direkt erste Zärtlichkeiten ausgetauscht – inklusive Kuss auf den Mund.

"Als sie aus dem Zug rausgekommen ist, habe ich ihr ein Küsschen gegeben und ich war so froh, dass ich sie in den Arm nehmen konnte", zeigte sich Burkhard ganz euphorisch. Und auch Tanja kam ins Schwärmen: "Die Begrüßung war total herzlich. Da hat man schon gemerkt, dass es knistert." Für die Fahrt zu seinem Gestüt hatte sich der 45-Jährige etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Er hatte einen Pferdeanhänger mit einer Menge Stroh sowie Kissen ausgestattet – einen Picknickkorb samt Sekt hatte der Niedersachse ebenfalls bereitgestellt. Und mit dieser romantischen Aktion konnte Burkhard bei Tanja durchaus punkten: "Als ich den Anhänger gesehen habe, hab ich nur gedacht: Das hat ein Mann für dich noch nie gemacht!"

Unterwegs hielten die beiden Händchen, berührten sich gegenseitig an den Knien – und konnten gar nicht aufhören zu strahlen. "Ich erkenne mich kaum wieder. Ich komme mir vor wie 17", freute sich die medizinische Schreibkraft. Und auch bei Pferdewirt Burkhard flattern anscheinend Schmetterlinge im Bauch: "Also, ich lebe auf Wolke sieben. So was, wie mit Tanja, ist mir noch nie passiert. Das ist der helle Wahnsinn!"

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels Burkhard, Pferdehof-Besitzer und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

