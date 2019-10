Selena Gomez (27) und Hailey Bieber (22) verstehen sich offenbar besser als erwartet! In ihrem neuen Song "Lose You to Love Me" scheint es, als würde die Brünette endgültig ihre Trennung von Justin Bieber (25) verarbeiten – und dabei nicht nur gut über den Sunnyboy sprechen. Zwischen Sel und der neuen Frau ihres Ex scheint es hingegen ganz anders auszusehen: Hailey verteilte vor Kurzem sogar einen unerwarteten Like an Selena im Netz.

Bei Instagram postete Selena Gomez ein Bild in lustiger Runde mit drei Freundinnen. Die Gruppe feierte Sels Song-Release. Darunter auch Raquelle Stevens – eine gemeinsame Freundin von der 27-Jährigen und von Hailey – die den Schnappschuss ebenfalls auf ihrem Profil teilte. Ein ganz bestimmter "Gefällt mir"-Klick an diesem Post könnte viele Beobachter verblüfft haben: Hailey verteilte digitale Liebe an die Mädchen und ihre Bieber-Vorgängerin Sel!

Und das, obwohl Justins Ehefrau laut der Community im Netz dem ehemaligen Disney-Star indirekte Morddrohungen ausgesprochen haben soll. "Hört bitte auf mit dem Mist", konterte Hailey auf die Anschuldigungen, sie habe Sel angegriffen. Sie habe lediglich ihre Playlist mit dem Song "I'll Kill You" geteilt – ohne jeglichen bösen Hintergedanken.

Instagram / selenagomez Selena Gomez zusammen mit ihren Freundinnen, Oktober 2019

MEGA Selena Gomez im Mai 2019

MEGA Hailey Bieber im September 2019

