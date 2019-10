Sollte Selena Gomez (27) demnächst ihr Sicherheitspersonal aufstocken? Die Sängerin brachte am vergangenen Dienstag ihren neuen Song "Lose You to Love Me" auf den Markt. Und der Text klingt so, als ginge es in dem Lied um ihren Ex Justin Bieber (25). Zumindest lassen Zeilen wie "Innerhalb von zwei Monaten hast du uns ersetzt" das vermuten. Justins Ehefrau Hailey (22) soll darüber überhaupt nicht begeistert sein und Sel daraufhin sogar "mit Mord drohen" – das ist zumindest die Theorie vieler Fans.

Kurz nachdem der Track raus war, teilte Mrs. Bieber in ihrer Instagram-Story einen Screenshot ihrer persönlichen Playlist und dort lief: "I'll Kill You" – zu Deutsch: "Ich werde dich töten" – von Summer Walker feat. Jhené Aiko (31). Der Titel allein wäre in Bezug auf Sels Release schon ein krasses Statement und die Lyrics würden zumindest zur Situation passen: "Wenn du versuchst, dich zwischen uns zu drängen, wird das kein gutes Ende nehmen." Stellt sich nun noch die Frage: Ist Haileys Songauswahl wirklich eine Reaktion auf Sels neue Single oder einfach nur purer Zufall?

Das Model räumte bereits höchstpersönlich mit den Spekulationen auf. Unter einem Instagram-Post des Online-Magazins Just Jared, in dem es genau um diese Frage ging, kommentierte Hailey: "Hört bitte auf mit dem Mist. Das ist keine 'Antwort'. Das ist kompletter Blödsinn."

Getty Images Selena Gomez auf einer Premiere in Los Angeles

Actionpress/ Backgrid Justin und Hailey Bieber, September 2019

Getty Images Hailey Bieber 2018 in New York

