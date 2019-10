Emilia Clarke wurde am Mittwoch 33 Jahre alt. Spätestens seit ihrer Rolle in der erfolgreichen HBO-Serie Game of Thrones ist die Schauspielerin einem breiten Publikum bekannt. Sie verkörperte die Drachenmutter Daenerys Targaryen. Zu ihrem Ehrentag ließen es sich zwei ehemalige Serien-Kollegen nicht nehmen, bei ihrer Party aufzutauchen: Jason Momoa (40) und Kit Harington (32) feierten am Samstag zusammen mit Emilia.

Die Britin veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account einen Schnappschuss von sich mit ihren beiden Set-Freunden: "Aquaman"-Star Jason legt seine Arme und seine Kumpel, während alle drei herzlich lachen. Emilia platziert ihre Hand auf seinem rechten Arm und grinst. Zu dem Bild schrieb sie: "Ein Wiedersehen sah noch nie so haarig aus." Damit bezieht sie sich auf die Bärte und die langen Haare ihrer Serien-Buddys.

Emilias "Game of Thrones"-Figur war sowohl mit Jasons als auch mit Kits Rolle in einer romantischen Beziehung. Daenerys war gezwungen, Khal Drogo zu heiraten und verliebte sich kurz vor dessen Tod in ihn. In der späteren Handlung ging sie eine Liebelei mit Kits Charakter Jon Snow ein.

Game of Thrones, RTL II Emilia Clarke und Kit Harington in der finalen "Game of Thrones"-Staffel

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa und Emilia Clarke

WENN Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

